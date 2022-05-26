Liverpool’da kalıyorum

İngiliz devinde gözler Mohamed Salah'ta... Premier Lig deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İspanyol temsilcisinin yolunu tutacağı konuşuluyordu. Salah bu söylentilere kesin bir dille yanıt verdi. Tecrübeli hücum oyuncusu "Gelecek sezon da kesin olarak Liverpool'dayım. Bunun dışındaki hiçbir habere inanmayın" ifadelerini kullandı. Salah bu sezon ligde 23 gol attı, 13 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 8 gol, 2 asistle oynuyor.