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Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 17:00
Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Aston Villa maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de başlayacak ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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