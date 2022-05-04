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Bournemouth İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi!

İngiltere Championship'in 45. haftasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup eden Bournemouth, 2 sezon aradan sonra yeniden Premier Lig'e yükseldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 10:02
Bournemouth İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi!

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda 34 puanla 18. olup bir alt lige düşen Bournemouth, 2 sezon sonra yeniden Premier Lig'e dönüyor.

Championship'in 45. haftasında kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşan Bournemouth, 83. dakikada Kieffer Moore'un attığı gol ile rakibini 1-0 yenmeyi başardı.

Bitime 1 hafta kala Championship ikinciliğini garantileyen Bournemouth puanını 85 yaparken, Nottingham Forest ise 79 puanda kaldı. Ligde daha önce Londra ekibi Fulham sezonu lider tamamlayıp Premier Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

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