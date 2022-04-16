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Manchester United 3-2 Norwich (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cristiano Ronaldo şov yaptı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Manchester United sahasında Norwich'i konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo kaydetti. Norwich'in golleri Dowell ve Pukki'den geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 19:20
Manchester United 3-2 Norwich (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cristiano Ronaldo şov yaptı

Manchester United ile Norwich, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Old Trafford Stadı'nda Norwich City'yi ağırlayan Manchester United, karşılaşmaya hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7 ve 32. dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk takım, 45+1. dakikada Kieran Dowell'in ağları sarsmasıyla ilk yarı sonunda farkı 1'e indirirken, 52. dakikada Teemu Pukki'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Sahneye bir kez daha çıkan Ronaldo, 76. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparak United'ı 3-2 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 54'e yükseltti. Norwich ise 21 puanla son sırada kaldı. Önümüzdeki hafta Manchester United deplasmanda Liverpool'un konuğu olacak. Norwich ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

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