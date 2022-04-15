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Burnley teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig'de düşme hattında yer alan Burnley, 10 yıldır kulübü çalıştıran teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı. 50 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Burnley'yi 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 16:31
Burnley teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

Burnley Kulübü, 10 yıldır takımın başında bulunan İngiliz çalıştırıcı Dyche ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Watford'da başlayan 50 yaşındaki Dyche, Ekim 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

Dyche, çalıştığı dönem boyunca iki kez Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Burnley'yi 2017-2018 sezonunda ise 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden 24 puana sahip Burnley, Everton'ın 4 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor.


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