Burnley Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Premier Lig'in 31. haftasında Burnley ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Burnley, topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor. 70 puan toplayan Manchester City ise zirvede bulunuyor.
BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Burnley - Manchester City maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
BURNLEY - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Burnley: Pope; Roberts, Tarkowski, Long, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Weghorst, Cornet
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Sterling, Foden, Mahrez
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