Haberler İngiltere Premier Lig Burnley Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Burnley Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 21 puanlı Burnley sahasında 70 puanlı lider Manchester City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Burnley-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:08
Burnley Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Premier Lig'in 31. haftasında Burnley ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Burnley, topladığı 21 puanla 19. sırada yer alıyor. 70 puan toplayan Manchester City ise zirvede bulunuyor.

BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Burnley - Manchester City maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

BURNLEY - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Pope; Roberts, Tarkowski, Long, Taylor; Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil; Weghorst, Cornet

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Sterling, Foden, Mahrez

👉BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: İşte Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin kilit isimleri! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael...
Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor