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Son dakika spor haberleri: Abramovich'ten Chelsea'ye 36 milyon euro'luk yardım!

Son dakika spor haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından İngiltere ve dolayısıyla kulübü Chelsea ile ilişiği kesilen Roman Abramovich, Maviler satılana kadar takıma destek olmak amacıyla 36 milyon euro verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 14:36
Son dakika spor haberleri: Abramovich'ten Chelsea'ye 36 milyon euro'luk yardım!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından İngiltere ve sahibi olduğu Chelsea ile ilişiği kesilen Rus iş insanı Roman Abramovich'ten yeni bir hamle geldi.

The Times'ın haberine göre satış gerçekleşene kadar Chelsea'ye destek olmak amacıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Roman Abramovich'e izin verdi. Rus oligark, Maviler'e 36 milyon euro (30 milyon pound) verdi. Böylece kulüp, acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yasaklar ve kısıtlamalar sonrası mali olarak zor günler geçiren Chelsea, Abramovich'in yardımıyla nefes aldı.

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