Son dakika spor haberleri: Abramovich'ten Chelsea'ye 36 milyon euro'luk yardım!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından İngiltere ve sahibi olduğu Chelsea ile ilişiği kesilen Rus iş insanı Roman Abramovich'ten yeni bir hamle geldi.

The Times'ın haberine göre satış gerçekleşene kadar Chelsea'ye destek olmak amacıyla İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Roman Abramovich'e izin verdi. Rus oligark, Maviler'e 36 milyon euro (30 milyon pound) verdi. Böylece kulüp, acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yasaklar ve kısıtlamalar sonrası mali olarak zor günler geçiren Chelsea, Abramovich'in yardımıyla nefes aldı.