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Paul Pogba açıkladı: Dünya Kupası madalyam çalındı

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girdi. Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:33
Paul Pogba açıkladı: Dünya Kupası madalyam çalındı

Paul Pogba geçtiğimiz günlerde yaşadığı hırsızlık şokuyla ilgili konuştu. Fransa'nın Le Figaro gazetesine konuşan Pogba, geçen hafta Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girmesi hakkında açıklama yaptı.

Çalınan değerli eşyalar hakkında Pogba, "Annemin mücevherleri ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyam çalındı." ifadelerini kullandı.

Pogba, "Beni en korkutan şey, bu olay sırasında iki çocuğumun dadıyla evde olmasıydı. Her şeye kulak misafiri oldu, karımı ve güvenliği aradı, sonra kendini çocuklarla bir odaya kilitledi. Birkaç gün şok yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

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