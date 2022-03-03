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Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Son dakika spor haberleri... İrlandalı ünlü dövüşçü Conor McGregor sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Rus milyarder Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Premier Lig ekibi Chelsea'ye talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 13:45
Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Tarihi başarılarla dolu, köklü İngiltere Premier Lig ekibine, sürpriz bir talip çıktı.

Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Karma dövüş sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaparak 3 milyar sterline satılacağı söylenen Chelsea'yi almak istediğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

McGregor, 2021 yılında Forbes Dergisi tarafından yılın en çok kazanan sporcusu olarak nitelendirilmişti. İrlandalı sporcunun niyetinin ciddi olması durumunda kulübü bir konsorsiyum ile alması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Conor McGregor'ın futbola ilgisinin olduğu ve Manchester United'ı desteklediği biliniyor.

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