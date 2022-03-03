Son dakika spor haberleri: İrlandalı sporcu Conor McGregor Chelsea'yi almak istediğini açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkardığını açıklamıştı.
Tarihi başarılarla dolu, köklü İngiltere Premier Lig ekibine, sürpriz bir talip çıktı.
Karma dövüş sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaparak 3 milyar sterline satılacağı söylenen Chelsea'yi almak istediğini duyurdu.
McGregor, 2021 yılında Forbes Dergisi tarafından yılın en çok kazanan sporcusu olarak nitelendirilmişti. İrlandalı sporcunun niyetinin ciddi olması durumunda kulübü bir konsorsiyum ile alması bekleniyor.
Conor McGregor'ın futbola ilgisinin olduğu ve Manchester United'ı desteklediği biliniyor.