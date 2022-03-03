Chelsea satılık

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması tüm spor olaylarını etkiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı olan Chelsea'nin başkanı Roman Abramovich de bunlardan biri. Rus milyarder, Ada'da işlerin kendisi için çok zorlu hale geldiğini belirterek Chelsea'yi satışa çıkardı. Abramovich, 2 milyar sterlin talep ediyor. İsviçreli milyarder iş insanı Hanjrörg Wyss "Abramovich şu anda İngiltere'deki tüm villalarını satıyor. Chelsea'den de kurtulmayı planlıyor. Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Abramovich Ada futbolunda 'istenmeyen adam' ilan edildi.