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Eriksen Brentford'da

Avrupa Şampiyonası’nda geçirdiği kalp krizi sonrası İnter’in sözleşmesini feshettiği Danimarkalı futbolcu, Premier Lig ekibi ile sezon sonuna kadar anlaştı

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Eriksen Brentford'da
İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, sahada kalp krizi geçirdiği geçen yılın haziran ayından beri sahalardan uzak kalan Danimarkalı Christian Eriksen'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 6 aylık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerine Ajax formasıyla başlayan Eriksen, daha sonra Tottenham ve Inter'de oynamıştı. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Danimarka- Finlandiya maçında kalp krizi geçirmişti. Bu rahatsızlık sonrası kulübü Inter'in sözleşmesini feshettiği Eriksen, bir süredir Ajax'ın genç takımıyla idman yapıyordu.
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