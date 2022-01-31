Son dakika transfer haberi: Brentford Christian Eriksen'i resmen duyurdu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, EURO 2020'de kalp krizi geçirdikten sonra kalp pili takılan ve Serie A'da oynamasına müsaade edilmediği için Inter'le sözleşmesini fesheden Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Başarılı orta saha sezon sonuna kadar Brentford forması giyecek.

Danimarka Milli Takımı'nın yıldız ismi Christian Eriksen, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile karşı karşıya geldiği maç esnasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmıştı. Sağlık ekibinin acil müdahalesi sonrası hayata dönen tecrübeli futbolcuya kalp pili takılmıştı.