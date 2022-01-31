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Son dakika transfer haberi: Brentford Christian Eriksen'i resmen duyurdu!

Son dakika transfer haberleri... EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı grup maçında kalp krizi geçirerek futbolseverleri korkutan Christian Eriksen, bu olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:15
Son dakika transfer haberi: Brentford Christian Eriksen'i resmen duyurdu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, EURO 2020'de kalp krizi geçirdikten sonra kalp pili takılan ve Serie A'da oynamasına müsaade edilmediği için Inter'le sözleşmesini fesheden Christian Eriksen'i kadrosuna kattığını duyurdu. Başarılı orta saha sezon sonuna kadar Brentford forması giyecek.

Danimarka Milli Takımı'nın yıldız ismi Christian Eriksen, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile karşı karşıya geldiği maç esnasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmıştı. Sağlık ekibinin acil müdahalesi sonrası hayata dönen tecrübeli futbolcuya kalp pili takılmıştı.

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