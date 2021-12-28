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Watford - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ozan Tufan'ın kadrosunda yer aldığı Watford ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 15:33
Watford - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Watford ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WATFORD - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Watford - West Ham United maçı 28 Aralık Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

WATFORD - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Watford: Bachmann; Femenia, Troost-Ekong, Cathcart, Rose; Sissoko, Kucka; Pedro, Cleverley, King; Dennis

West Ham United: Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Johnson; Rice, Soucek; Bowen, Lanzini, Benrahma; Antonio

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