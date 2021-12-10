TRANSFER HABERİ: Cristiano Ronaldo bombası patlıyor! Real Madrid'den flaş hamle

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...



Football Insider'in haberinde göre; İspanya La Liga devi Real Madrid, ocak ayında Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla 18 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberin detayında şu ifadeler yer aldı:

Man United'a yakın olanlar arasında, 36 yaşındaki yıldız oyuncunun, Rangnick'in uygulamak istediği yüksek enerjili pres oyununa uygun olmadığına dair bir his var.

Bir kaynak ise Real'in Ronaldo'nun ocak ayına kadar olan durumunu izlediğini ve cesaretlendirilirse harekete geçebileceğini söyledi.