Aston Villa - Manchester City maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya konuk oluyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

ASTON VILLA - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Nakamba, Luiz, Buendia, Bailet, Watkins.

M. City: Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Fernandinho, Rodri, Silva, Sterling, Mahrez, Jesus.

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Manchester City arasında oynanan maç saat 23.15'te başladı. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.