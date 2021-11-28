Chelsea - Manchester United maçı CANLI izle! Chelsea Manchester United maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakada hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.





CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇINDA İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rüdiger, Reece James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hakimz Ziyech, Hudson-Odoi, Werner

Manchester United: David Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, B. Fernandes, Sancho, Rashford

📺 CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Chelsea - Manchester United maçı saat 19:30'da başladı. Kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.



