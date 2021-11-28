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Chelsea - Manchester United maçı CANLI izle! Chelsea Manchester United maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Chelsea sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Chelsea saha ve seyirci avantajıyla zorlu müsabakayı kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor. Manchester United ise kritik müsabakadan 3 puanla ayrılıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 19:25
Chelsea - Manchester United maçı CANLI izle! Chelsea Manchester United maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oluyor. Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de kozlarını paylaşıyor. Kritik müsabakada hakem Anthony Taylor düdük çalıyor.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇINDA İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Chalobah, T. Silva, Rüdiger, Reece James, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Hakimz Ziyech, Hudson-Odoi, Werner

Manchester United: David Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, B. Fernandes, Sancho, Rashford

📺 CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Chelsea - Manchester United maçı saat 19:30'da başladı. Kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.


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