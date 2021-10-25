Liverpool faciası sonrası Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo , Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.



Ronaldo alınan sonuçta sorumlunun futbolcular olduğunu söyleyerek taraftarlar için daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Onlar için yapmanın zamanı geldi.