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Liverpool faciası sonrası Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, sahasında Liverpool'a 5-0 farklı mağlup oldu. ManU'nun yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool karşısında aldıkları tarihi hezimetin ardından bir paylaşım yaptı. Ronaldo, "Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:01
Liverpool faciası sonrası Cristiano Ronaldo'dan flaş paylaşım!

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo , Liverpool'a 5-0 yenildikleri maç sonrası kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Ronaldo alınan sonuçta sorumlunun futbolcular olduğunu söyleyerek taraftarlar için daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Onlar için yapmanın zamanı geldi.

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