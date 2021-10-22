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Arsenal Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Arsenal, 11 puanla 12. sırada bulunurken Aston Villa ise 10 puanla 13. sırada yer alıyor. Galibiyet iki takım için de oldukça önem arz ediyor. Peki, Arsenal-Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte yanıtı...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 13:49
Arsenal Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Ev sahibinde Granit Xhaka ile Bukayo Saka'nın bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Karşılaşma ile ilgili bilgiler haberimizde...

ARSENAL-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in sahasında Aston Villa'yı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Odegaard, Partey, Smith-Rowe; Pepe, Lacazette, Aubameyang

Aston Villa: Martinez; Konsa, Tuanzebe, Mings; Cash, McGinn, Luiz, Targett; Buendia; Watkins, Ings

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