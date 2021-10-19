Zidane ile Ronaldo tekrar mı buluşuyor? Manchester United'dan sürpriz atak...

İngiltere Premier Lig'de 3 maçtır kazanamayan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Son olarak Leicester City'ye 4-2 mağlup olan ManU'da yönetim harekete geçerken, Cristiano Ronaldo'dan sürpriz öneri geldi.

İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Zinedin Zidane'ın takımın başına geçmesi için kulüp yönetimine tavsiyede bulunduğunu ve Manchester United yönetiminin de Fransız teknik adamla görüştüğünü iddia etti.

El Chiringuito TV'ye konuşan İspanyol gazeteci Eduardo Inda, "Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in alternatifi olarak düşündüğü Zinedine Zidane ile çoktan görüştü. Zidane burada istediği takıma sahip olabilir. PSG ve Newcastle United da Zidane ile iletişime geçmişti ancak Manchester United'dan çok fazla çağrı aldı. Referansı ise Cristiano Ronaldo." ifadelerini kullandı.