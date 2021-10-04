Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın Jack Grealish yorumu olay oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın Jack Grealish yorumu olay oldu!

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Liverpool forması da giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt, Manchester City'nin sezon başında astronomik bir bedelle kadrosuna kattığı Jack Grealish hakkında yaptığı yorumla İngiltere'yi salladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 11:09
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın Jack Grealish yorumu olay oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski yıldızlarından Dirk Kuyt, Jack Grealish hakkında Mirror'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester City'nin sezon başında 100 milyon sterlin ödeyerek Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kanat oyuncusunu eleştiren Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'in başarısı ve medyatikliği oyuncuların değerleri üzerinde etkili oluyor. Bugünlerde, oyuncuların fiyatlarına bakmak yeterli. Jack Grealish, gerçek değerinin tam 3 katına yani 100 milyon sterline Manchester City'e transfer oldu" diyerek City taraftarlarını kızdırdı.

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