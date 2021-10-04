Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın Jack Grealish yorumu olay oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski yıldızlarından Dirk Kuyt, Jack Grealish hakkında Mirror'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester City'nin sezon başında 100 milyon sterlin ödeyerek Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kanat oyuncusunu eleştiren Hollandalı eski futbolcu, "Premier Lig'in başarısı ve medyatikliği oyuncuların değerleri üzerinde etkili oluyor. Bugünlerde, oyuncuların fiyatlarına bakmak yeterli. Jack Grealish, gerçek değerinin tam 3 katına yani 100 milyon sterline Manchester City'e transfer oldu" diyerek City taraftarlarını kızdırdı.