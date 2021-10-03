West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

WEST HAM UNITED - BRENTFORD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham United ile Brentford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BRENTFORD - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Brentford maçı 3 Ekim Pazar günü günü saat 16:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.