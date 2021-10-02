Tottenham Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligin güçlü ekiplerinden Tottenham, sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 9, konuk ekibin ise 10 puanı var.

TOTTENHAM ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham'ın sahasında Aston Villa'yı ağırlayacağı maç yarın saat 16.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Aston Villa ile oynadığı son 12 Premier Lig maçının 10'unu kazanan Tottenham, diğer iki maçı evinde kaybetti.

Aston Villa, Eylül 2008'den bu yana ilk kez Tottenham'ı üst üste iki lig maçında mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Premier Lig'de oynadığı son üç maçtan puansız ayrılan Tottenham, Kasım 2004'ten bu yana üst üste dört yenilgi almıyor.

Son Heung-min, Tottenham formasıyla iç sahada çıktığı son 11 Premier Lig maçında 10 gole doğrudan katkı sağladı (6 gol & 4 asist).

Tottenham'a karşı forma giydiği son altı resmi maçta altı gol atan Danny Ings, son üç karşılaşmada rakip filelere dört gol gönderdi.