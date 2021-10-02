Crystal Palace Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligin güçlü ekiplerinden Crystal Palace, sahasında Leicester City'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 6, konuk ekibin ise 7 puanı var.

CRYSTAL PALACE LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace'ın sahasında Leicester City'yi ağırlayacağı maç yarın saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Leicester ile oynadığı son dört Premier Lig maçını kazanamayan Crystal Palace (1B 3M), öncesinde üst üste dört galibiyet almıştı.

Crystal Palace'a konuk olduğu son beş lig maçının sadece birini kazanan Leicester (2B 2M), tek galibiyetini Kasım 2019'da aldı (2-0).

Bu sezon Premier Lig'de iç saha yenilgisi almayan Crystal Palace (1G 2B), bu üç karşılaşmada sadece bir gol yedi.

Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha'nın Premier Lig kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı rakibi Leicester (6 gol & 2 asist).

Crystal Palace Menajeri Patrick Vieira'nın futbolculuk kariyerinde yenilgi almadan en fazla karşılaştığı rakibi Leicester (8G 3B).