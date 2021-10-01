Brighton Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligde 9 puanla 10. sırada bulunan Arsenal deplasmanda 13 puanlı Brighton'a konuk oluyor.
BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton'ın sahasında Arsenal'i ağırlayacağı maç yarın saat 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BRIGHTON-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Brighton: Sanchez; Dunk, Duffy, Burn; Veltman, Bissouma, Gross, Cucurella; Trossard, Connolly; Maupay
Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang