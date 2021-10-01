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Brighton Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton sahasında Arsenal'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 13 puanla 6. sırada yer alırken, konuk ekip ise 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Brighton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 11:16
Brighton Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... Ligde 9 puanla 10. sırada bulunan Arsenal deplasmanda 13 puanlı Brighton'a konuk oluyor.

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton'ın sahasında Arsenal'i ağırlayacağı maç yarın saat 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brighton: Sanchez; Dunk, Duffy, Burn; Veltman, Bissouma, Gross, Cucurella; Trossard, Connolly; Maupay

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

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