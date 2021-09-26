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Arsenal Tottenham 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Arsenal sahasında Tottenham'ı ağırladı. Londra derbisinde kazanan 3-1'lik skorla Arsenal oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Smith Rowe, Aubameyang ve Saka kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise Heung-Min Son'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 20:32
Arsenal Tottenham 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Smith Rowe, 27'de Aubameyang ve 34. dakikada Saka kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 79. dakikada Heung-Min Son'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 9 puana yükseldi. Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 9 puanda kaldı.

Arsenal 7. haftada Brighton'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.

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