Arsenal Tottenham 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Smith Rowe, 27'de Aubameyang ve 34. dakikada Saka kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 79. dakikada Heung-Min Son'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Arsenal galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 9 puana yükseldi. Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 9 puanda kaldı.

Arsenal 7. haftada Brighton'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.