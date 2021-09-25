Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Aston Villa maçı 25 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Pogba; Ronaldo

Aston Villa: Martinez; Mings, Hause, Konsa; Cash, Luiz, Nakamba, McGinn, Young; Ings, Watkins