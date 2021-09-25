Haberler İngiltere Premier Lig Everton Norwich City 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Everton Norwich City 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 6. hafta maçında Everton sahasında Norwich City'i konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Everton'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Andros Townsend ve Abdoulaye Doucoure kaydetti. Norwich City forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11 çıktığı müsabakada 69 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 18:55
Everton Norwich City 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Everton ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Everton 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Everton'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Andros Townsend (p) ve 77'de Abdoulaye Doucoure kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton 13 puana yükseldi. Norwich City ise 6 maç sonunda 0 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.

OZAN KABAK PENALTI YAPTIRDI
Norwich City'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, Everton'un kazandığı penaltıya sebep veren isim oldu.

Ligin 7. haftasında Everton Manchester United'a konuk olacak. Norwich City ise Burnley deplasmanına çıkacak.

SON DAKİKA