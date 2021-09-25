Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Tottenham maçı 26 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Aubameyang, Smith Rowe

Tottenham: Lloris; Emerson, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Skipp, Alli; Lucas, Kane, Son