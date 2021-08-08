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Son dakika spor haberleri: Yeni transferi Drogba duyurdu! Romelu Lukaku Chelsea yolunda

Galatasaray'ın eski yıldızı ve aynı zamanda Chelsea'nin efsane futbolcusu Didier Drogba, Inter forması giyen Romelu Lukaku'nun yenide Chelsea'ye döneceğini duyurdu. Fildişi Sahilli efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Romelu Lukaku'nun Chelsea formalı bir görseline yer verip, "He's coming home" (O evine geliyor) ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 16:58
Son dakika spor haberleri: Yeni transferi Drogba duyurdu! Romelu Lukaku Chelsea yolunda

Avrupa futbolunda yılın transfer bombası patlamak üzere... Inter foramasıyla geçen sezon ligde 24 gol atarak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Romelu Lukaku, eski takımı Chelsea'ye dönüyor.

İngiliz basını transferin noktalanmak üzere olduğunu yazarken, Chelsea'nin efsane futbolcusu Didier Drogba da transferi doğruladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lukaku'nın Chelsea formalı bir görseline yer veren Fildişi Sahilli eski yıldız, "He's coming home" (O evine geliyor) ifadesini kullandı.

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