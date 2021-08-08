Son dakika spor haberleri: Yeni transferi Drogba duyurdu! Romelu Lukaku Chelsea yolunda

Avrupa futbolunda yılın transfer bombası patlamak üzere... Inter foramasıyla geçen sezon ligde 24 gol atarak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Romelu Lukaku, eski takımı Chelsea'ye dönüyor.

İngiliz basını transferin noktalanmak üzere olduğunu yazarken, Chelsea'nin efsane futbolcusu Didier Drogba da transferi doğruladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lukaku'nın Chelsea formalı bir görseline yer veren Fildişi Sahilli eski yıldız, "He's coming home" (O evine geliyor) ifadesini kullandı.