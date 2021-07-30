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Manchester United'ın yıldızı Rashford'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Marcus Rashford şoku yaşanıyor. Omuzundan operasyon geçireceği açıklanan İngiliz futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:49
Manchester United'ın yıldızı Rashford'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Marcus Rashford'ın omzundan operasyon geçireceğini açıkladı.

Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.

İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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