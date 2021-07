Son dakika transfer haberi... Manchester United Raphael Varane'yi resmen açıkladı

İngiltere Premier Lig ekbi Manchester United, İspanyol devi Real Madrid'den Fransız savunmacı Raphael Varane'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Dün, ManU'nun Varane için 50 milyon Euro bonservis ödeyeceği bilgisi Ada basınında paylaşılmıştı.

Euro 2020'de Fansa Milli Takımı formasıyla görev yapan 28 yaşındaki oyuncu daha önce Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda da yer almıştı.

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ??????#MUFC