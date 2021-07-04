Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: Crystal Palace Patrick Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberi: Crystal Palace Patrick Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu. Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:18
Son dakika spor haberi: Crystal Palace Patrick Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Patrick Vieira oldu.

Geçen sezonun sonunda görevden ayrılan Roy Hodgson'ın yerine 45 yaşındaki Fransız teknik adam getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Milli Takımı formasıyla dünya ve Avrupa şampiyonluğu, Arsenal formasıyla da 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu Vieira ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan Vieira, teknik direktörlük kariyerinde ise ABD'nin New York City ve Fransa'nın Nice takımlarında görev yaptı.

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