Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Arsenal: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 36. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'de oynanan karşılaşmayı konuk takım 1-0'lık skorla kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golü 16. dakikasında genç futbolcu kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 00:47
Chelsea - Arsenal: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 36. haftasında ile kozlarını paylaştı.

'de oynanan karşılaşmayı konuk takım 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında genç futbolcu 'un golüyle öne geçen Arsenal ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Arsenal skoru korumayı başarırken Chelsea'nin geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmadı. Chelsea'nin maç boyunca Arsenal kalesine gönderdiği 17 isabetli şutta gol bulamayarak beklemediği yenilgiyi sahasında yaşamış oldu.

Chelsea bu sonuçla ligde 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşamış oldu.

Bu sonucun ardından Arsenal 55 puana yükselirken Chelsea ise 64 puanda kaldı.

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