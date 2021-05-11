Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 35. haftasında ile karşılaştı. yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi Leicester City 2-1 kazandı. Leicester'ın ikinci golünü milli futbolcumuz kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 21:52
Manchester United - Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Leicester City 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN!

Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 10'da ile 66'da milli futbolcumuz kaydetti. 'nun tek sayısı ise 15'te 'dan geldi.

M. CITY ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ!

Bu sonucun ardından 2. Sıradaki ManU 70 puanda kalırken, 80 puanlı lider bitime 3 maç kala şampiyonluğu garantiledi.

'ne katılma yolunda büyük avantaj elde eden Leicester City ise puanını 66 yapıp 3. sıraya tırmandı.

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