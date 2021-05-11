Manchester United - Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Leicester City karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Leicester City 2-1 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN!

Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 10'da Luke Thomas ile 66'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü kaydetti. ManU'nun tek sayısı ise 15'te Mason Greenwood'dan geldi.

M. CITY ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ!

Bu sonucun ardından 2. Sıradaki ManU 70 puanda kalırken, 80 puanlı lider Manchester City bitime 3 maç kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük avantaj elde eden Leicester City ise puanını 66 yapıp 3. sıraya tırmandı.