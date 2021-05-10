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'den düşen son takım oldu

İngiltere 'in 35. haftasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadele Burnley'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Fulham'ın, bir alt lige düşmesi kesinleşti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 01:08
Premier Lig'den düşen son takım Fulham oldu

İngiltere 'de sahasında 'e 2-0 yenilen 'ın sezonun bitimine 3 hafta kala İngiltere Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.

35. hafta karşılaşmasında 18. sırada yer alan Fulham ile bir üst sırasındaki rakibi Burnley, Craven Cottage Stadı'nda karşılaştı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada ve 44. dakikada Chris Wood attı.

Bu sonuçla 27 puanda kalan Londra ekibi, Premier Lig'den düşen 3. ve son takım olurken, Burnley 39 puana ulaşarak ligde kaldı.

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