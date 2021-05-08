Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City-Chelsea: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında sahasında 'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Chelsea olurken kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Manchester 'e bu izni vermedi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 21:53
Manchester City-Chelsea: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nin 35. haftasında lider , sahasında 'yi konuk etti. 'da oynanacak de karşı karşıya gelecek iki takımın kritik mücadelesinde kazanan, son dakika golüyle Chelsea oldu ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 63. dakika ve 90+2'te attı. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek 'nin 44. dakikada ile bulduğu gol, galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi City, 45+3'te 'nun ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla Manchester City 80 puanda kaldı. Chelsea ise puanını 64'e yükseltti.

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