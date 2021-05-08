Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Tottenham: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 34. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:09
Leeds United - Tottenham: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ekiplerinin mücadelesinde , konuk ettiği 'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin 35. hafta karşılaşmasında, bu sezon kotası almayı hedefleyen takımlardan Tottenham, 'nda Leeds United'ın konuğu oldu.

Leeds United, 13. dakikada , 42. dakikada ve 84. dakikada 'nun ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Tottenham'ın tek gülünü, 25. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla Tottenham 56 puanda kalırken, Leeds United ise puanını 50'ye yükseltti.

SON DAKİKA