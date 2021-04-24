Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool 1-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

1-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in son şampiyonu , 33. hafta maçında sahasında 'ı konuk etti. 'ın 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen kırmızılar, 90+5. dakikada gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:04
Liverpool 1-1 Newcastle United | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 33. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. 'nda oynanan mücadelede Liverpool, 3. dakikada 'ın attığı golle ilk yarıyı önde kapattı.

Konuk ekip Newcastle United'ın 90+5. dakikada ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Premier Lig'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan , Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Liverpool'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu , 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 54'e yükselten Liverpool 6. sırada, 36 puanlı Newcastle United ise 15. sırada yer aldı.

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