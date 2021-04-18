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İngiltere 'den düşen ilk takım oldu!

İngiltere 'in 32. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan Sheffield United bitime 6 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 09:18
İngiltere Premier Lig'den düşen ilk takım Sheffield United oldu!

İngiltere 'den bu sezon ilk düşen takım oldu.

32. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelen Sheffield, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla bitime 6 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. 2019-2020 sezonunda Premier Lig'e yükselen Sheffield, böylelikle 2 sezon sonra yeniden 'te yer alacak.

Öte yandan 'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada 'nin asisti ile kaydetti.

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