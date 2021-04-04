Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United - Tottenham: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:17
Newcastle United - Tottenham: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. ile deplasmanda karşı karşıya geldi. ekibi, karşılaşmada 2-1 galip ayrıldı.

Karşılamada ilk gol adına 28. dakikada 'dan geldi.

Tottenham bu gole 30. ve 34. dakikalarda ile cevap verdi. Mücadelede son sözü 85. dakikada söyledi ve iki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 49'a yükseltirken Newcastle United ise haftayı 29 puanla kapattı.

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