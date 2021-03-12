Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika: Premier Lig'de üst üste 2. kez ayın oyuncusu seçilen İlkay Gündoğan tarihe geçti!

Son dakika: 'de üst üste 2. kez ayın oyuncusu seçilen tarihe geçti!

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , İngiltere 'de şubat ayının oyuncusu seçildi. Tecrübeli orta saha, böylece Premier Lig'de üst üste ikinci kez ayın oyuncusu seçilen tarihteki ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 15:47
Son dakika: Premier Lig'de üst üste 2. kez ayın oyuncusu seçilen İlkay Gündoğan tarihe geçti!

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , İngiltere 'de şubat ayının oyuncusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, , , , , , ve 'yı geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Ocaktan sonra şubat ayında da ödülü kazanan İlkay, Premier Lig'de üst üste ayın oyuncusu seçilen ilk Manchester Cityli futbolcu oldu.

Şubat ayında 4 gol atan İlkay, ligin zirvesindeki Manchester City'nin tüm maçlarını kazanmasında önemli rol oynamıştı.


SON DAKİKA