Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Bombayı patlattı! ve ... ( haberi)

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Usta isim yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın ve bombasını da açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri - ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:34 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:42
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

'de 7'da 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu , , , ve ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

'ın daha önce de gündemine gelen milli yıldız ve ile ilgili konuşan Uzundurukan, bombayı da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o açıklamaları:

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

KAAN AYHAN YÜKSEK İHTİMAL

ismi ön planda... Bu konuda bugün önemli bilgiler edindim. Kaan Ayhan sağ bek, stoper ve ön liberoda oynayabiliyor. Fatih hocanın Kaan Ayhan konusunda bir istedi olmuş.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Sassuolo kulübü ile temasa geçilecek. Zaten Fatih Terim tarafından ilk kez milli takıma alınan bir oyuncuydu. 'ın yaz transfer döneminde 'ı transfer etmesi yüksek ihtimal.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Artık teknik adamlar oyuncuların çok yönlü oynamasına bakıyor. 'ın da 3 bölgede oynamasına Fatih Terim sıcak bakıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI

Bunun dışında ismi de var... İlkay'ın çocukluk aşkı .

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Alman Sport 1 kanalında yer alan bir programda yorumcular, Almanya'da yetişen gutbetçilerin Türkiye'den takımlar tuttuğunu ve için de en büyük hayalinin 'da oynamak olduğunu ifade etmişler.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

Belki sezon sonunda 'ın böyle bir hamlesi de olabilir.

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