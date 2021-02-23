Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bombayı patlattı! Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan... (GS spor haberi)

İLKAY GÜNDOĞAN BOMBASI Bunun dışında İlkay Gündoğan ismi de var... İlkay'ın çocukluk aşkı Galatasaray.

Alman Sport 1 kanalında yer alan bir programda yorumcular, Almanya'da yetişen gutbetçilerin Türkiye'den takımlar tuttuğunu ve İlkay Gündoğan için de en büyük hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu ifade etmişler.