Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Southampton 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de şampiyonluğun en büyük favorisi sahasında 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. 'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri (2), (2) ve attı. Southampton'ın golleri ise penaltıdan Ward-Prowse ve 'tan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:13
Manchester City Southampton 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. Lider , sahasında konuk ettiği 'ı farklı mağlup etti. Sahadan 5-2 galip ayrılan 'nın öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri (2), (2) ve kaydetti. Southampton'ın golleri ise penaltıdan Ward-Prowse ve 'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Manchester City şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.

Manchester City gelecek hafta ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Southampton sahasında 'ı ağırlayacak.

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