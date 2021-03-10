Manchester City Southampton 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lider Manchester City, sahasında konuk ettiği Southampton'ı farklı mağlup etti. Sahadan 5-2 galip ayrılan Guardiola'nın öğrencileri 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Kevin De Bruyne (2), Riyad Mahrez (2) ve İlkay Gündoğan kaydetti. Southampton'ın golleri ise penaltıdan Ward-Prowse ve Che Adams'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 68'e yükselten Manchester City şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Southampton ise 33 puanda kaldı.



Manchester City gelecek hafta Fulham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Southampton sahasında Brighton'ı ağırlayacak.