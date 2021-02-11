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Barnsley - : 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında , deplasmanda Barnsley'i ağırladı. Zorlu karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 01:44
Barnsley - Chelsea: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İngiltere FA Cup 5. Tur maçında deplasmanda Barnsley ile karşılaşan , ekibini 1-0 Tammy Abraham'ın 64. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 'Maviler', bu sonuçla çeyrek final biletini cebine koydu.

Ligde son oynanan Sheffield United maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri , bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.

TUCHEL 5'TE 4 YAPTI

Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine Stamford Bridge ağırladığı Burnley'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
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