Barnsley - Chelsea: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Ligde son oynanan Sheffield United maçındaki ilk 11'inden 10 değişiklik yapan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, bu galibiyetle birlikte Londra kulübündeki kariyerine 5'te 4 ile başlamış oldu.
TUCHEL 5'TE 4 YAPTI
Chelsea, Alman antrenör ile çıktığı ilk maçta Wolverhampton ile evinde 0-0 berabere kalmış, ardından yine Stamford Bridge ağırladığı Burnley'i 2-0 ile geçmişti. Londra ekibinin başında çıktığı 3. maçta deplasmanda Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı deviren Tuchel, ligdeki son maçta da Sheffield United'ı dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.