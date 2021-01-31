Haberler İngiltere Premier Lig Transfer haberi: Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a imza atıyor!

Transfer haberi: 'a imza atıyor!

Transferin gözde isimlerinden , Mbaye Diagne ile takım arkadaşı oluyor. ekiplerinden , 26 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonluyla kiralamak için anlaşmaya vardı. Okay'ın sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 17:15
Transfer haberi: Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'a imza atıyor!

takımlarından , milli futbolcu 'yu renklerine bağlıyor. Vigo'da forma giyen Okay, sağlık kontrollerinin ardından 'ya imza atacak. Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da kulübünde olacağı bildirildi.

Celta'ya 2018 yazında 'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı. Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

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