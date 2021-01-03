Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'in 17. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Leicester City oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 19:27
Newcastle United-Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere 'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekip Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi ekibin tek golünü 82. dakikada Andy Carroll kaydederken, konuk ekibin golleri James Maddison ve Youri Tielemans'tan geldi. Leicester City forması giyen ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Söyüncü 79. dakikada ilk golün sahibi Maddison'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorla Newcastle United 19 puanda kalırken, Leicester City puanını 32'ye yükseltti.

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