Newcastle United-Leicester City: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekip Leicester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi ekibin tek golünü 82. dakikada Andy Carroll kaydederken, konuk ekibin golleri James Maddison ve Youri Tielemans'tan geldi. Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Söyüncü 79. dakikada ilk golün sahibi Maddison'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu skorla Newcastle United 19 puanda kalırken, Leicester City puanını 32'ye yükseltti.