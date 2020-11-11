Arsenal'de Mesut Özil'in ardından Nicolas Pepe de Arteta'ya kazan kaldırdı!

İngiliz ekibi Arsenal'de sular durulmuyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından menajer Mikel Arteta ile arası bozulan isimlere Nicolas Pepe de eklendi. Londra ekibine, 72 milyon sterlin gibi dev bir rakama transfer olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, yeteri kadar süre alamamaktan yakındı.

Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Pepe, şunları dile getirdi:

Amacım daha fazla oynamak. Bir oyuncu, oynarsa mutlu olur. Eğer daha fazla süre alırsam yeniden gülebileceğim. Arteta, maç boyunca yüzde yüz konsantre olmamı istiyor. Antrenmanlarda ise yedek kalacağımı görüyorum. Hangi oyuncu olursa olsun bu sinir bozucu.

Arsenal'e 2019 yılında Lille'den transfer olan Nicolas Pepe, çıktığı 54 karşılaşmada 11 gole imzasını attı.



