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'de 'in ardından Nicolas de Arteta'ya kazan kaldırdı!

ekiplerinden 'de, 'in ardından Nicolas 'nin de menajer ile arası bozuldu. Yeteri kadar süre alamadığını söyleyen Pepe, "Yeniden gülebilmem için biraz daha süre almam lazım" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:17
Arsenal'de Mesut Özil'in ardından Nicolas Pepe de Arteta'ya kazan kaldırdı!

İngiliz ekibi 'de sular durulmuyor. Türk asıllı Alman futbolcu 'in kadro dışı bırakılmasının ardından menajer ile arası bozulan isimlere Nicolas de eklendi. ekibine, 72 milyon sterlin gibi dev bir rakama olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, yeteri kadar süre alamamaktan yakındı.

Fransız basınından Canal Plus'a konuşan Pepe, şunları dile getirdi:

Amacım daha fazla oynamak. Bir oyuncu, oynarsa mutlu olur. Eğer daha fazla süre alırsam yeniden gülebileceğim. Arteta, maç boyunca yüzde yüz konsantre olmamı istiyor. Antrenmanlarda ise yedek kalacağımı görüyorum. Hangi oyuncu olursa olsun bu sinir bozucu.

Arsenal'e 2019 yılında Lille'den transfer olan Nicolas Pepe, çıktığı 54 karşılaşmada 11 gole imzasını attı.


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