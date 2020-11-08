Lukas Podolski'den Mesut Özil'e büyük destek! "Bunları hak etmedi"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da foram giyen Lukas Podolski, Arsenal'de kadro dışı bırakılan MEsut Özil'e destek verdi.

Alman yıldız, eski takım arkadaşının İngiliz kulübüne uzun yıllar önemli hizmetler verdiğini hatırlatıp, kadro dışı kararının haksızlık olduğunu söyledi.

"KADRO DIŞI KARARI KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

İngiliz basınının Bild'e dayandırdığı habere göre Poldi, "Arka planda neler yaşandı bilmiyorum ancak kulüpteki altıncı veya yedinci yılında olan bir oyuncunun kadro dışı bırakıldığını düşününce, bunun kesinlikle doğru olmadığını söyleyebilirim. Mesut kötü bir şey yapmış olsa bile bunu hak etmedi" dedi.

Mesut'un hiçbir gerekçe ile kadro dışında kalmasını anlamadığını söyleyen Podolski, "Kulübüne veya takım arkadaşlarına hiçbir olumsuz davranışı olmadı. Bu birliktelik bu şekilde bitmemeli" ifadesini kullandı.

Mesut'un aynı zamanda Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Podolski 3 yıllık Arsenal kariyerinde bir FA Kupası şampiyonluğu yaşarken, Mesut'la da birlikte forma giymişti.