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2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Newcastle United 'lu Everton'u mağlup etti

İngiltere'de futbol heyecanı devam ediyor. 'in 7. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Kritik maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Milli futbolcumuz da mücadeleye 69. dakikada dahil oldu ancak skora katkı sağlayamadı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:21 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 18:56
Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU - ÖZET | Newcastle United Cenk Tosun'lu Everton'u mağlup etti

'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine ekledi. Milli futbolcumuz da mücadeleye 69. dakikada dahil oldu ancak skora katkı sağlayamadı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri, 56. (P) ve 84. dakikalarda Callum Wilson kaydetti. Everton'un tek golü ise 90+1. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi.

Newcastle United bu galibiyetle 10 puanla 10. sıraya yükseldi. Everton ise 13 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

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