Newcastle United 2-1 Everton | MAÇ SONUCU - ÖZET | Newcastle United Cenk Tosun'lu Everton'u mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Everton karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine ekledi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun da mücadeleye 69. dakikada dahil oldu ancak skora katkı sağlayamadı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri, 56. (P) ve 84. dakikalarda Callum Wilson kaydetti. Everton'un tek golü ise 90+1. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi.

Newcastle United bu galibiyetle 10 puanla 10. sıraya yükseldi. Everton ise 13 puanla 2. sıradaki yerini korudu.