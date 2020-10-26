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Pogba Milli Takım'ını bıraktı mı? Yıldız futbolcudan paylaşım geldi

'ın Fransız yıldızı 'nın, 'un İslamiyet'i terörle ilişkilendiren skandal açıklamaları sonrası milli takımda oynamama kararı aldığı iddia edildi. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından İngiliz basınını yalanladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:52
Pogba Fransa Milli Takım'ını bıraktı mı? Yıldız futbolcudan paylaşım geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından 'da forma giyen orta saha oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınından 'da yer alan habere göre Fransız futbolcu, 'un İslam'la ilgili skandal ifadeleri sonrası, milli takımda oynamama kararı aldı.

The Sun'ın, basınına dayandırdığı haberi sonrası Pogba, sosyal medya hesabından haberin doğru olmadığını duyurdu.

27 yaşındaki başarılı futbolcu, Fransa Milli Takımı ile ilk maçına 2013'te çıkmış, 2018'de 'da düzenlenen 'nda ise şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız futbolcu forma giydiği 72 maçta ise 10 gole imzasını attı.


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